Previsioni meteo per venerdì 22 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/10/2021 - 11:06



Viterbo

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con precipitazioni diffuse sia al mattino sia al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni. Migliora nella notte. Temperature comprese tra +14°C e +21°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata si attende un generale miglioramento salvo locali fenomeni sui settori settentrionali della regione.

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AL NORD

Al mattino molte nuvole con piogge sparse sulla Pianura Padana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio netto miglioramento con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge isolate tra Romagna e Friuli. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord-Ovest e maggiore nuvolosità altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora piogge su Lazio, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sugli stessi settori, molte nubi in transito sul resto del Centro.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge isolate tra Molise, Campania, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito e piogge su Molise, Campania e Sicilia; ampi spazi di sereno sulla Sardegna. In serata residue piogge in Campania, asciutto altrove con nuvolosità variabile.

Temperature minime in calo al Nord e in aumento altrove; massime in generale aumento e stabili o in calo solo in Sardegna.

www.centrometeoitaliano.it