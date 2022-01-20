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Previsioni meteo per venerdì 21 Gennaio
Viterbo, Lazio e resto d'Italia
20/01/2022 - 11:09

Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube nelle ore mattutine e sole prevalente nel corso delle ore pomeridiane; ampi spazi di sereno in serata Temperature comprese tra +1°C e +9°C.

 

Lazio

 

Generalmente poco nuvoloso in mattinata su tutti i settori della regione, locali piogge nel pomeriggio sul Basso Lazio e neve sui rilievi fino a 500 -700 metri di quota. Migliora in serata salvo residui fenomeni sui settori meridionali.

 

AL NORD

 

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e nubi basse in Pianura Padana, isolate nevicate sulle Alpi centro-orientali fino a bassa quota. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e qualche nube in Pianura Padana. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

 

AL CENTRO

 

Al mattino precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo con neve fino a 600-700 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e Basso lazio, con neve fino a 500 metri. Tempo stabile in serata su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve fino a 800-1300 metri, più asciutto sulle Isole Maggiori con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni tra Calabria e Sicilia con neve fino a 700 metri di quota.

 

Temperature minime in calo al Centro-Nord e Isole Maggiori, in lieve aumento al Sud; massime in calo al Centro-Nord e Sardegna e stazionarie al Sud e Sicilia.




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