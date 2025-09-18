Previsioni meteo per venerdì 19 settembre

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio

18/09/2025 - 18:02



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +16°C e +31°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni e qualche nube in arrivo al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni e al più qualche velatura sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e possibile qualche velatura in transito sulla Sardegna.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in lieve calo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale rialzo su tutta l'Italia.