Previsioni meteo per venerdì 19 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

18/05/2023 - 12:26



Viterbo

Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio ma con scarsi fenomeni associati, salvo deboli pioviggini intermittenti. In serata e nottata si rinnovano condizioni di instabilità con possibilità di piogge sparse. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.

Lazio

Molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma con solo deboli piogge intermittenti. In serata e nottata copertura nuvolosa diffusa con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto sui settori adriatici. In serata non sono attese variazioni di rilievo con piogge ancora sugli stessi settori, più intense sul Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse nelle zone interne e variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in aumento con piogge sparse sul versante tirrenico, asciutto con cieli nuvolosi su Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove con ampi spazi di sereno tra Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sulla Sardegna e asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Tra la serata e la notte piogge in estensione su Sicilia e regioni tirreniche.

Temperature minime in lieve diminuzione sulle regioni centrali e in aumento al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori; massime in calo al Nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo sul resto d'Italia.

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