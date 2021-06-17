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Previsioni meteo per venerdì 18 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
17/06/2021 - 10:47

VITERBO - Tempo prevalentemente stabile nella giornata con nubi sparse su gran parte della regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio, salvo locali acquazzoni possibili al confine con l'Abruzzo; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulle coste e sulle zone interne.

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni, con piogge sui rilievi alpini. Al pomeriggio attesi rovesci sull'arco Alpino, stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile a asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni centrali. Nel pomeriggio attese precipitazioni sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con tempo asciutto su tutti i settori e prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sulla Campania e Sardegna meridionale. Al pomeriggio attesi temporali sulle zone interne delle regioni peninsulari, condizioni meteo stazionarie altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature minime in lieve calo al Nord-Ovest e in aumento sulle altre regioni, massime stabili o in aumento.

www.centrometeoitaliano.it




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