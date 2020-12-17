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Previsioni meteo per venerdì 18 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
17/12/2020 - 09:14

VITERBO - Molte nubi nelle ore mattutina, ma con tempo asciutto; sole prevalente al pomeriggio. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata con qualche addensamento lungo la costa, maggiori aperture sulle zone interne; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

AL NORD

Nubi basse e nebbie in pianura Padana, sole sulle Alpi. La giornata di domani sarà stabile eccetto in Liguria dove non si esclude la possibilità di deboli piogge o pioviggini e in nottata stessa cosa in Lombardia.

AL CENTRO

Cieli irregolarmente nuvolosi con tempo stabile sulle regioni centrali dell'Italia. Maggiori schiarite al pomeriggio e precipitazioni assenti su tutte le regioni. In serata nessuna variazione significativa.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni meridionali con piogge di debole o moderata intensità in arrivo sulle isole maggiori entro la prima parte della giornata, poi anche sulla Calabria, Basilicata e Puglia in serata e nottata.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stazionarie le massime.

www.centrometeoitaliano.it




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