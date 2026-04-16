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Previsioni meteo per venerdì 17 aprile
Temperature comprese tra +9°C e +22°C
16/04/2026 - 12:43

VITERBO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche nuvola in formazione ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +9°C e +22°C.

 

LAZIO

Al mattino tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi specie sui settori meridionali, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo di nuovo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata ancora tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi.

 

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sul basso Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente e addensamenti sulle regioni ioniche. Al pomeriggio temporali in sviluppo in Appennino con locali sconfinamenti fin sulle coste tirreniche e sulle zone interne delle Isole. In serata e in nottata torna la stabilità ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole, massime in lieve calo al Nord ed in rialzo sul resto d'Italia.




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