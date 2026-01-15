ANNO 16 n° 209
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per venerdì 16 gennaio
Temperature comprese tra +5°C e +13°C
15/01/2026 - 11:31

VITERBO

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

 

LAZIO

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con locali e deboli fenomeni al Nord-Ovest, neve oltre i 1100-1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra laserata e la nottata instabilità in aumento al Nord-Ovest con precipitazioni sparse, con neve dai 1100-1300 metri.

 

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata tempo si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con molti addensamenti sul versante adriatico e ampie schiarite altrove.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità su Isole Maggiori e Puglia meridionale con locali piogge, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio situazione per lo più invariata. In serata e nella notte nuvolosità in generale aumento con piogge su Sicilia e settori ionici. Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo