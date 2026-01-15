Previsioni meteo per venerdì 16 gennaio

Temperature comprese tra +5°C e +13°C

15/01/2026 - 11:31



VITERBO

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

LAZIO

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con locali e deboli fenomeni al Nord-Ovest, neve oltre i 1100-1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra laserata e la nottata instabilità in aumento al Nord-Ovest con precipitazioni sparse, con neve dai 1100-1300 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata tempo si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con molti addensamenti sul versante adriatico e ampie schiarite altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità su Isole Maggiori e Puglia meridionale con locali piogge, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio situazione per lo più invariata. In serata e nella notte nuvolosità in generale aumento con piogge su Sicilia e settori ionici. Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.