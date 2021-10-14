Previsioni meteo per venerdì 15 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

14/10/2021 - 10:32



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e sole prevalente nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +6°C e +17°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni su tutti i settori. Ampie schiarite nelle ore serali sulle coste e sulle zone interne.

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AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni, qualche nube al Nord-Ovest e settori alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi e locali addensamenti sulle Alpi.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni e qualche nube sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche pioggia sulla Puglia, sereno o poco nuvolo altrove. Al pomeriggio ancora piogge sulla Puglia e in arrivo in Calabria; variabilità asciutta altrove e sereno su Molise, Alta Campania e Isole Maggiori. Migliora in serata con tempo asciutto su tutte le regioni e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale calo e massime in generale rialzo.

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