Previsioni meteo per venerdì 15 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

14/03/2024 - 15:23



Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti anche compatti in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti anche compatti in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali piogge attese solo sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte isolati fenomeni in arrivo al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 1900-2000 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio assisteremo solo ad un aumento della nuvolosità in transito, ma senza fenomeni associati. In serata cieli molto nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori del versante tirrenico e sulla Sardegna ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento fino ad avere cieli per lo più nuvolosi, ma con tempo ancora asciutto.

Temperature minime in generale rialzo su tutta l'Italia, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it