Previsioni meteo per venerdì 12 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

11/08/2022 - 10:20



Viterbo

Tempo stabile per gran parte della giornata con cieli che saranno poco nuvolosi per addensamenti in transito. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento e qualche pioggia possibile. Temperature comprese tra +16°C e +32°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento al pomeriggio sulle zone meridionali della regione con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. Migliora in serata ma piogge in arrivo dalla notte a partire dalle zone settentrionali.

Nazionale

AL NORD

Al mattino isolate piogge in Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sulle Alpi centro-orientali con locali sconfinamenti sulle pianure. In serata precipitazioni in estensione al resto del settentrione, più asciutto al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attese precipitazioni nelle zone interne, asciutto altrove. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, piogge in arrivo nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove e sereno in Sardegna. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, fenomeni più deboli altrove e ancora sereno in Sardegna. Migliora in serata con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve aumento al Centro-Sud e Sicilia; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it