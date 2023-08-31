Previsioni meteo per venerdì 1 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

31/08/2023 - 09:54



VITERBO - Viterbo

Condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +14°C e +29°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più nel pomeriggio specie sui rilievi ma senza fenomeni associati. Nubi sparse e schiarite in serata e nottata.

Nazionale

AL NORD

Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo associati, locali piogge solo sulle coste dell'alto Adriatico. Poche variazioni tra pomeriggio e sera quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo nel pomeriggio sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto in serata con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile anche nel pomeriggio ma con nuvolosità in sviluppo sulle zone interne, locali temporali su Puglia e Sicilia orientale. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature stazionarie o in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.