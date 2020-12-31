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Previsioni meteo per venerdì 1 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
31/12/2020 - 10:22

V

VITERBO - Instabilità diffusa nel corso delle ore mattutine e poi anche al pomeriggio con piogge a tratti anche moderate; peggiora in serata con temporali sparsi anche intensi.. Temperature comprese tra +4°C e +9°C.

Lazio

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutta la regione al mattino, temporali e fenomeni generalmente più intensi nel pomeriggio sulla costa e sul Basso Lazio; neve in Appennino fino a 1200 metri. Peggioramento nelle ore serali con fenomeni temporaleschi intensi estesi su tutto il territorio, neve oltre i 1200 metri.

AL NORD

Maltempo invernale al nord Italia con piogge e nevicate fino in pianura o fondovalle sul Piemonte e Lombardia. Precipitazioni anche di forte intensità sulla Liguria centro-orientale e sul Friuli, fenomeni più deboli invece in Romagna.

AL CENTRO

Nuova ondata di maltempo anche per le regioni centrali d'Italia. Nubi compatte e piogge diffuse ed anche intense specie su Toscana, Umbria e Lazio durante le ore pomeridiane e serali della giornata. Fenomeni più deboli sulle altre regioni. Neve oltre i 1000-1200 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità su Campania e Sardegna al mattino con precipitazioni sparse, bel tempo altrove. Al pomeriggio piogge sui medesimi settori, in serata anche in Sicilia e temporali in arrivo in Sardegna, tempo stabile altrove.

Temperature minime in aumento, massime in calo al nord Italia.

www.centrometeoitaliano.it




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