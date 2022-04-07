Viterbo
Nuvolosità irregolare al mattino con tempo prevalentemente asciutto, maggiori schiarite al pomeriggio; condizioni di tempo stabile n serata sempre con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.
Lazio
Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con molte nubi diffuse e irregolari al mattino su tutto il Lazio; maggiori aperture al pomeriggio. In serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori.
AL NORD
Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati fenomeni sulle Alpi, con neve oltre i 2000-2200 metri, nessuna variazione altrove. In serata precipitazioni sparse su settori alpini e prealpini con neve oltre i 2000 metri, variabilità asciutta altrove salvo isolati fenomeni in Liguria di Levante.
AL CENTRO
Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse sul versante tirrenico e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime stazionarie o in lieve aumento al Centro-Nord, stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole; massime in generale aumento.
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