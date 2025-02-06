Previsioni meteo per venerdí 7 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/02/2025 - 14:52



VITERBO

Nuvolosità in transito alternata a schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata ma con addensamenti via via più compatti. Temperature comprese tra +1°C e +12°C.

LAZIO

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata addensamenti più consistenti ma ancora tempo stabile, salvo locali piogge sui settori costieri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi e nubi basse sulla Pianura Padana. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve dai 600 metri, invariato altrove. Tra la serata e la nottata peggiora al Nord-Ovest con neve fino a quote collinari.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie tra Marche e Abruzzo e sulle coste tirreniche ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte locali piovaschi possibili sulle coste tirreniche, ancora asciutto altrove con molte nubi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni del Sud con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge su Isole Maggiori e tra Puglia e Basilicata. Tra la serata e la notte piogge sparse in arrivo su Calabria e Isole Maggiori, con fenomeni anche intensi sulla Sicilia, asciutto con cieli nuvolosi sulle altre regioni.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e massime in calo al Nord e stabili o in lieve aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.