VITERBO
Nuvolosità in transito alternata a schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata ma con addensamenti via via più compatti. Temperature comprese tra +1°C e +12°C.
LAZIO
Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata addensamenti più consistenti ma ancora tempo stabile, salvo locali piogge sui settori costieri.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi e nubi basse sulla Pianura Padana. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve dai 600 metri, invariato altrove. Tra la serata e la nottata peggiora al Nord-Ovest con neve fino a quote collinari.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie tra Marche e Abruzzo e sulle coste tirreniche ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte locali piovaschi possibili sulle coste tirreniche, ancora asciutto altrove con molte nubi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni del Sud con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge su Isole Maggiori e tra Puglia e Basilicata. Tra la serata e la notte piogge sparse in arrivo su Calabria e Isole Maggiori, con fenomeni anche intensi sulla Sicilia, asciutto con cieli nuvolosi sulle altre regioni.
Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e massime in calo al Nord e stabili o in lieve aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.