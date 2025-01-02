Previsioni meteo per venerdí 3 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/01/2025 - 16:19



VITERBO

Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite.Temperature comprese tra +5°C e +12°C.

LAZIO

Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve sui rilievi oltre i 1400-1600 metri. Rapido miglioramento tra la sera e la notte con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile sulle regioni settentrionali sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità alternata a schiarite, salvo residui fenomeni sulla Romagna e con neve sui rilievi oltre i 1200-1300 metri. In serata e nella notte attesa tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni ma anche nebbie e foschie sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino a quote medie, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge ed acquazzoni sparsi, neve in Appennino oltre i 1200-1500 metri. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, residui fenomeni in Abruzzo con neve fin verso i 1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con nuvolosità alternata a schiarite e spazi di sereno tra Sicilia e Calabria, locali piogge sulla Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge tra Molise, Campania e Calabria settentrionale. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve in Appennino molisano e campano a quote medie.

Temperature minime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.