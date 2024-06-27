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Previsioni meteo per venerdí 28 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
27/06/2024 - 10:30

VITERBO - Viterbo

Sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Ancora tempo stabile tra serata e nottata. Temperature comprese tra +15°C e +34°C.

Lazio

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli in prevalenza sereni.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni e qualche velatura al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità termo-convettiva con temporali sparsi lungo l'arco alpino, per lo più soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sui rilievi alpini, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

AL CENTRO 

Giornata stabile con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni centrali. In serata e nella notte non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni . Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l'Italia.




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