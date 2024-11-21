Previsioni meteo per venerdí 22 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/11/2024 - 12:25



VITERBO

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Rapido miglioramento nel pomeriggio con ampi spazi di sereno. In serata e nottata ancora tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.

LAZIO

Al mattino tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, quota neve in calo sui rilievi fino a 1600-1800 metri. Rapido miglioramento ovunque tra pomeriggio e sera con cieli per lo più sereni.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali fenomeni sulle Alpi con neve fino ai fondovalle. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sulle Alpi orientali con neve a bassa quota.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino a quote medio-alte, più asciutto tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio residui fenomeni in Appennino tra Lazio e Abruzzo con neve fino ai 1200-1400 metri, ampie schiarite altrove. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici e soleggiato sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora instabilità con maltempo al Sud e sulla Sicilia, ampie schiarite sulla Sardegna. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni sui settori adriatici.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo salvo una flessione negativa al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, massime in generale lieve rialzo da Nord a Sud.