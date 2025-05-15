Previsioni meteo per venerdí 16 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

15/05/2025 - 14:51



VITERBO

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +9°C e +17°C.

LAZIO

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione con locali fenomeni non esclusi sui rilievi interni, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori meridionali con temporali sparsi. Migliora ovunque in serata con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti al Nord-Ovest con locali piovaschi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l'arco alpino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte nuvolosità in aumento al Nord-Est con locali fenomeni sui settori alpini, neve fin verso i 1500-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino piogge da isolate a sparse tra Marche meridionali e Abruzzo, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio locali temporali in sviluppo tra Lazio e Abruzzo, soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo su tutte le regioni con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle coste della Campania e soprattutto sulla Sardegna. con sole prevalente Al pomeriggio ancora fenomeni sulle regioni ioniche e temporali in sviluppo sulla Sardegna orientale. In serata e in nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite, residui fenomeni sulla Calabria.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo un lieve rialzo nelle massime sulle Isole Maggiori.