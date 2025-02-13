Previsioni meteo per venerdí 14 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/02/2025 - 15:16



VITERBO

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità irregolare anche in serata e nottata con fenomeni ancora possibili. Temperature comprese tra +6°C e +10°C.

LAZIO

Tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1400-1600 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata con fiocchi fin sotto i 1000 metri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piogge sparse tra Emilia Romagna e Triveneto con neve oltre i 600 metri sulle Alpi e i 1100 in Appennino, ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio quota neve in calo fino a quote collinari. In serata e nella notte residui fenomeni sulla Romagna con fiocchi fino in bassa collina.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni, neve a quote medie in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora fenomeni sul versante adriatico con neve fino a quote collinari.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni sui settori tirrenici. In serata e nella notte locali fenomeni in arrivo tra Campania e Molise con neve a quote di media montagna.

Temperature in calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud, massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.