Previsioni meteo per venerdí 11 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

10/04/2025 - 15:03



VITERBO

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +17°C.

LAZIO

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con locali addensamenti in transito alternati a schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni e locali innocui addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata non sono previste variazioni con cieli del tutto sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata non sono previste variazioni con cieli del tutto sereni. Innocui addensamenti nella notte sul versante tirrenico.

Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale rialzo da Nord a Sud.