Previsioni meteo per venerdì 9 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/02/2024 - 14:22



VITERBO - Viterbo

Molte nuvole in transito nel corso della giornata ma con bassa probabilità di fenomeni associati. In serata e nottata ancora cieli nuvolosi con deboli piogge in arrivo. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.

Lazio

Nuvolosità in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, possibilità di deboli e isolate piogge intermittenti. Tra la sera e la notte ancora cieli nuvolosi con precipitazioni in arrivo a partire dai settori occidentali.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo instabile o perturbato durante la giornata con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio e neve sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Tra la serata e la notte ancora maltempo diffuso con quota neve sulle Alpi in calo fin verso i 1200-1400 metri e fiocchi anche sull'Appennino settentrionale oltre i 1400 -1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con locali piogge solo sulla Toscana. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi ma con tempo asciutto su tutte le regioni. Tra la serata e la notte qualche pioggia in arrivo sulle regioni del versante tirrenico, nuvoloso ma con tempo ancora asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile ovunque, con cieli soleggiati su regioni ioniche e Sicilia e cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori ma con tempo ancora asciutto. In serata e in nottata cieli molto nuvolosi su tutte le regioni e piogge in arrivo sulla Sardegna.

Temperature minime in generale rialzo su tutta la Penisola, salvo una lieve flessione negativa sul medio-basso versante tirrenico, massime in lieve calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.