Previsioni meteo per venerdì 8 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/07/2022 - 11:36



Viterbo

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +15°C e +28°C.

Lazio

Tempo al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio possibili locali acquazzoni in Ciociaria, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube in Romagna. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutte le regioni settentrionali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con la quasi completa assenza di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino addensamenti sulle regioni adriatiche con possibili piogge in Abruzzo, sereno sulle altre regioni. Al pomeriggio ancora possibili piogge in Abruzzo, per lo più soleggiato altrove. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge possibili sui rilievi abruzzesi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e temporali soprattutto tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, fenomeni più sporadici in Campania e sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni con qualche pioggia sulla Sicilia orientale. In serata fenomeni in esaurimento e schiarite in arrivo dalla notte.

Temperature minime e massime in generale calo su tutta l'Italia.

www.centrometeoitaliano.it