Previsioni meteo per venerdì 8 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/06/2023 - 11:24



Viterbo

Tempo stabile al mattino con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Poche variazioni nel pomeriggio con tempo per lo più stabile e cieli poco nuvolosi per addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con nuvolosità in transito e schiarite. Poche variazioni al pomeriggio con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza precipitazioni di rilievo, salvo locali piogge al confine con l'Abruzzo. In serata e nottata piogge sparse sui settori meridionali, più asciutto altrove.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti nuvolosi sulla Pianura Padana con possibili piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi con sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata ancora piogge sparse e in movimento verso la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali in Appennino e con locali sconfinamenti, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in generale aumento. Locali piogge nella notte sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sardegna e sulla Sicilia orientale, isolati acquazzoni in Appennino tra Molise e Campania e sereno o poco nuvoloso altrove. In serata nuvolosità in generale aumento con piogge tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, stabili o in lieve rialzo al Nord; massime stabili o in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e in aumento sul resto d'Italia.

www.centrometeoitaliano.it