Viterbo
Tempo stabile al mattino con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Poche variazioni nel pomeriggio con tempo per lo più stabile e cieli poco nuvolosi per addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.
Lazio
Tempo stabile su tutta la regione al mattino con nuvolosità in transito e schiarite. Poche variazioni al pomeriggio con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza precipitazioni di rilievo, salvo locali piogge al confine con l'Abruzzo. In serata e nottata piogge sparse sui settori meridionali, più asciutto altrove.
Nazionale
AL NORD
Al mattino addensamenti nuvolosi sulla Pianura Padana con possibili piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi con sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata ancora piogge sparse e in movimento verso la Pianura Padana.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali in Appennino e con locali sconfinamenti, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in generale aumento. Locali piogge nella notte sui settori tirrenici.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sardegna e sulla Sicilia orientale, isolati acquazzoni in Appennino tra Molise e Campania e sereno o poco nuvoloso altrove. In serata nuvolosità in generale aumento con piogge tra Calabria e Sicilia.
Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, stabili o in lieve rialzo al Nord; massime stabili o in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e in aumento sul resto d'Italia.