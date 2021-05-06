Previsioni meteo per venerdì 7 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/05/2021 - 09:55



VITERBO - Condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse in mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con nubi irregolari. Temperature comprese tra +9°C e +21°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi su tutto il Lazio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con nubi sparse.

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con piogge sparse specie su Liguria e Friuli. Tra pomeriggio e sera tempo instabile soprattutto sulle Alpi ma con fenomeni in sconfinamento anche su pianure di Veneto e Friuli.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo stabile al Centro con cieli irregolarmente nuvolosi per nubi in transito sia al mattino che al pomeriggio. Locali piogge non escluse tra Toscana e Umbria. Migliora ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Sicilia occidentale. Piogge sparse sulla Sicilia anche al pomeriggio mentre altrove avremo variabilità asciutta. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in aumento.

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