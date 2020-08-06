VITERBO
Tempo asciutto nel corso della giornata con sole prevalente al mattino e qualche nube nelle ore pomeridiane; in serata il tempo sarà stabile con ampi spazi di sereno.. Temperature comprese tra +°C e +°C.
LAZIO
Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il Lazio; al pomeriggio locali temporali interesseranno i settori meridionali e le zone a ridosso degli Appennini. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali.
AL NORD
Tempo generalmente stabile e asciutto su tutti i settori con locali addensamenti in formazione sulle Alpi al pomeriggio ma senza fenomeni associati.
AL CENTRO
Al mattino cieli sereni quasi ovunque, aumento dell'instabilità sui rilievi di Lazio e Abruzzo con possibili temporali o acquazzoni. Bel tempo altrove
AL SUD
Condizioni di maltempo più frequente nelle ore centrali del giorno con temporali anche intensi su Puglia, Calabria, Basilicata e Campania. Timido miglioramento in serata con residui fenomeni e tendenza a maggiori schiarite. Temperature in lieve ma costante aumento, specie nei valori massimi.
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