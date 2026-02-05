Previsioni meteo per venerdì 6 febbraio

Temperature comprese tra +6°C e +11°C

05/02/2026 - 14:35



Viterbo

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Tra pomeriggio e sera migliora con fenomeni in esaurimento e nuvolosità alternata a spazi di sereno. Temperature comprese tra +6°C e +11°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Generale miglioramento dal pomeriggio con residui fenomeni sulle zone interne, nevosi oltre i 1600 metri. In serata tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con locali fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna, neve in Appennino oltre i 1100 metri. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli ancora nuvolosi. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con cieli molto nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse. Al pomeriggio ancora precipitazioni su Umbria, Marche e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulle regioni tirreniche. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile sulle regioni Peninsulari con piogge e temporali sparsi, anche intensi sui settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo in miglioramento con cieli soleggiati, residui fenomeni tra Campania e alta Calabria. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte sulla Sardegna

Temperature minime in generale rialzo da Nord a Sud, massime stazionarie o in lieve calo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in aumento sul resto d'Italia.