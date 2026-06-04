Previsioni meteo per venerdì 5 giugno

Temperature comprese tra +13°C e +23°C

04/06/2026 - 16:07



Viterbo

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare in transito e possibilità di piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +23°C.

Lazio

Nuvolosità in transito su tutta la regione al mattino con possibilità di piogge sparse sui settori settentrionali, più asciutto altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni sparsi soprattutto sui settori interni. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità in transito con piogge e temporali al Nord-Est, prime schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, salvo residui fenomeni su Triveneto e Romagna. In serata e in nottata molti addensamenti al settentrione con locali piogge specie su Alpi e Prealpi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge specie su Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne con sconfinamenti sul versante adriatico. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con anche ampie schiarite e qualche velatura in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo nelle zone interne di Campania e Molise, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, massime in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud.