Previsioni meteo per venerdì 5 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/01/2024 - 10:33



VITERBO - Viterbo

Cieli nuvolosi al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora tra pomeriggio e sera con molte nuvole associata a piogge sparse, generalmente di debole intensità. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.

Lazio

Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Più instabile tra pomeriggio e sera con piogge sparse di debole o moderata intensità, più probabili sui settori settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e neve oltre 1000-1200 metri. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutto il Nord con neve sulle Alpi fin verso gli 800 metri e a quote medie in Appennino. In serata non sono attese variazioni con maltempo diffuso.

AL CENTRO

Cieli nuvolosi al mattino con qualche pioggia tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e locali temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Tra la serata e la notte qualche pioggia in arrivo anche sul Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Nessuna variazione attesa al pomeriggio, con nuvolosità in aumento. In serata e in nottata ancora piogge sparse sulla Sardegna e asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori e in calo al Centro-Sud, massime in generale diminuzione ovunque.

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