Previsioni meteo per venerdì 5 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/04/2024 - 09:32



VITERBO - Viterbo

Nubi basse al mattino sui settori costieri, al pomeriggio attese velature in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con schiarite o cieli poco nuvolosi.Temperature in aumento comprese tra +7°C e +19°C.

Lazio

Al mattino tempo asciutto con nubi basse su tutti i settori costieri, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora cieli velati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora nubi basse sulle coste, sereno o poco nuvoloso altrove.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito ed addensamenti bassi sulla Liguria e al Nord-Est. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di velature ed ancora addensamenti bassi su Liguria e tra Veneto e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino attese nubi basse sulle regioni tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ed addensamenti bassi lungo le coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata stabile su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio o con al più il transito di qualche velatura. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve aumento su tutte le regioni, massime in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud e sulle Isole.