Previsioni meteo per venerdì 4 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

03/06/2021 - 10:53



VITERBO - Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non si attendono particolari variazioni. Temperature comprese tra +12°C e +27°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il Lazio sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio, salvo locali piogge al confine con l'Abruzzo; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli prevalentemente sereni sulla costa e sui settori interni.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche nube tra Piemonte e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio sviluppo di nubi con piogge e acquazzoni lungo la catena alpina, asciutto altrove con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli ovunque sereni. Nel pomeriggio non si esclude qualche rapido e isolato acquazzone sui settori appenninici. Ampie schiarite in serata con cieli nuovamente sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali con prevalenza di cieli sereni. Locali piogge al pomeriggio specie su zone interne di Molise e Campania. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata con cieli sereni e qualche nube sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la Penisola.

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