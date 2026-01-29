Previsioni meteo per venerdì 30 gennaio

Temperature comprese tra +5°C e +11°C

29/01/2026 - 11:25



Viterbo

Nuvolosità e schiarite al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Possibilità di locali piogge invece nel corso del pomeriggio. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito. Temperature comprese tra +5°C e +11°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Residui fenomeni in serata ma tempo in generale miglioramento ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni in Appennino con neve dai 1000-1100 metri, per lo più invariato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sull'alta Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con arrivo di piogge da isolate a sparse sul versante tirrenico. In serata e in nottata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite, locali fenomeni in Appennino con neve fin verso i 1100-1200 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Isole Maggiori e settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari, migliora sulla Sardegna con schiarite. In serata e nella notte tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulle Isole con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Nord e stabili o in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.