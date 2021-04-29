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Previsioni meteo per venerdì 30 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
29/04/2021 - 10:07

VITERBO - Nubi sparse in mattinata con tempo generalmente stabile su tutto il territorio; nuvolosità in aumento al pomeriggio sempre senza fenomeni. Nelle ore serali il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +22°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi su tutto il Lazio nelle ore mattutine e nubi generalmente più compatte al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto sempre con qualche nube sparsa.

AL NORD

Ennesima giornata dal tempo instabile o perturbato sulle regioni settentrionali del Paese con piogge diffuse e locali temporali. Fenomeni più intensi attesi nelle ore pomeridiane e serali sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

AL CENTRO

Bel tempo sulle regioni centrali d'Italia con precipitazioni assenti al mattino e cieli poco nuvolosi su tutte le regioni. Nubi in aumento dal pomeriggio in Toscana e deboli piogge in arrivo in serata, sempre asciutto sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo al meridione, cieli poco nuvolosi su tutte le regioni al mattino e precipitazioni assenti eccetto in Sardegna. Al pomeriggio situazione meteo pressoché invariata con precipitazioni assenti e cieli poco nuvolosi. Clima caldo e quasi estivo nelle ore centrali della giornata.

Temperature in sensibile aumento specie al meridione.

www.centrometeoitaliano.it




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