Previsioni meteo per venerdì 3 settembre

02/09/2021 - 10:17



Viterbo

Nubi sparse nelle ore mattutine, locali piogge attese nel pomeriggio; peggiora tra la sera e la notte con acquazzoni in arrivo da ovest. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile in mattinata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio, nubi in aumento al pomeriggio con locali fenomeni a ridosso dei rilievi. Peggiora tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni in arrivo da ovest

AL NORD

Al mattino locali addensamenti al nord-ovest con qualche pioggia sulle Alpi Piemontesi; sereno altrove. Al pomeriggio piogge sparse sulle regioni di nord-ovest, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata cieli poco o irregolarmente nuvolosi al settentrione, con residue piogge su Liguria e Alpi occidentali.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni e nuvolosità sui settori tirrenici. Al pomeriggionuvolosità in aumento su tutte le regioni, con isolate piogge sulle coste Toscane. In serata ancora qualche pioggia in Toscana e variabilità asciutta altrove. Piogge in estensione nella notte a tutte le regioni tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi sparse e precipitazioni su Sardegna e Sicilia, sereno sul resto del Sud. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulla Sardegna e sui rilievi della Sicilia, stabile altrove con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici. In serata tempo asciutto con nuvolosità variabile, residue piogge sulla Sardegna settentrionale.

Temperature minime stabili o in calo al nord e Sardegna, in aumento altrove; massime stabili o in calo su Isole Maggiori e regioni tirreniche, in aumento altrove.

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