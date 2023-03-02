Previsioni meteo per venerdì 3 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/03/2023 - 11:27



Viterbo

Nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Tempo in miglioramento tra la sera e la notte con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

Lazio

Tempo instabile al mattino soprattutto sui settori centro-settentrionali della regione con piogge e acquazzoni sparsi, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutta la regione, neve oltre i 1200-1400 metri sui rilievi. Migliora ovunque dalla serata con nubi sparse e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Pianura Padana e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con schiarite anche in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse in Pianura Padana e sereno altrove.

AL CENTRO

Al mattino molte nuvole su tutti i settori, deboli fenomeni sui settori adriatici e isolati piovaschi sulle coste del Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi e neve dai 1100-1200 metri in Appennino. In serata residui fenomeni in Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sulle Isole Maggiori, asciutto altrove ma con molte nubi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi; neve sui rilievi dai 1200-1400 metri. In serata ancora instabilità con fenomeni soprattutto nelle zone interne, neve sui rilievi oltre i 1100-1300 metri.

Temperature minime stabili o in calo al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori, in rialzo al Centro; massime stabili o in aumento sulle regioni peninsulari e in lieve calo sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it