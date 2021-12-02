Previsioni meteo per venerdì 3 Dicembre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/12/2021 - 10:49



Viterbo

Piogge sparse in mattinata, mentre nel pomeriggio il tempo sarà più asciutto; condizioni di tempo stabile nelle ore serali con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

Lazio

Piogge sparse nella giornata sui settori interni al mattino, locali nevicate oltre i 1000 metri in Appennino; generalmente più asciutto al pomeriggio. In serata i cieli saranno sereni su tutto il Lazio.

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse in Emilia Romagna, con neve in Appennino fino a quote collinari, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, fenomeni residui in Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve sopra i 1000-1300, più asciutto sul Lazio. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su Lazio e Toscana, ancora fenomeni sparsi sulle altre regioni con quota neve in calo a 800-1000 metri. In serata residue precipitazioni in Abruzzo, con neve fino a 800 metri, sereno altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge diffuse e temporali sparsi, fenomeni più isolati in Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge diffuse su tutti i settori e neve sui rilievi sopra i 1300-1400 metri, più stabile in Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni sparsi, ampi spazi di sereno in Sardegna.

Temperature minime e massime in generale calo su tutta l'Italia.