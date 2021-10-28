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Previsioni meteo per venerdì 29 ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
28/10/2021 - 09:49

Viterbo

 

Condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi irregolari al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +19°C.

 

Lazio

 

Molte nubi diffuse e localmente compatte nella giornata su gran parte del Lazio, isolate e deboli piogge nel pomeriggio sui settori meridionali della regione. Asciutto nelle ore serali sulle coste e sulle zone interne.

 

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AL NORD

 

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo, salvo dele isolate piogge su Valle d'Aosta e Liguria di Ponente. In serata ancora tempo stabile e asciutto con nuvolosità irregolare, isolate piogge sulle Alpi centro-occidentali.

 

AL CENTRO

 

Al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio isolate piogge sul Basso Lazio, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino piogge e temporali su Calabria e Isole Maggiori, asciutto altrove con nubi sparse. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sulle stesse regioni ed in intensificazione su Sicilia e Calabria meridionale, nessuna variazione altrove. In serata ancora piogge e temporali tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove.

 

Temperature minime in calo sulle Isole Maggiori e stazionarie altrove; massime stabili o in lieve calo, specie al Nord.

 

www.centrometeoitaliano.it


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