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Previsioni meteo per venerdì 29 luglio
Bollettino meteo di Viterbo e del resto d'Italia
29/07/2021 - 10:19

VITERBO- Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata come anche al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni.

Temperature comprese tra +18°C e +34°C.

 

Lazio

Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con qualche nube in più sulla costa. Ampie schiarite nelle ore serali sulle coste e sulle zone interne.

AL NORD

Al mattino prevalenza tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali su Alpi e Prealpi con locale sconfinamento verso le pianure. In serata residue piogge al Nord-Est e arco alpino, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Giornata del tutto stabile al centro Italia: al mattino cieli sereni con isolate nubi basse sul litorale tra Toscana e Alto Lazio. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque e qualche nube sugli Appennini abruzzesi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata tipicamente estiva al meridione: al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni, qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli prevalentemente sereni.

Temperature minime stabili o in lieve aumento, massime in lieve aumento al centro-nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole.

www.centrometeoitaliano.it

 




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