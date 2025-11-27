Previsioni meteo per venerdì 28 novembre

Temperature comprese tra +3°C e +9°C

27/11/2025 - 11:01



VITERBO

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse al mattino e ampie schiarite nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +3°C e +9°C.

LAZIO

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo stabile. Nel pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più sereni ovunque. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata e nottata con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli ancora soleggiati. In serata e in nottata ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in transito in arrivo da ovest. Possibili locali nevicate sulle Alpi di confine oltre i 1300 metri.

AL CENTRO

Al mattino residui fenomeni in Abruzzo con neve fino ai 700-800 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con ampie schiarite sul versante tirrenico. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ancora degli addensamenti in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 900-1000 metri, stabile con ampie schiarite su Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte tempo in miglioramento, residui fenomeni sulla Sicilia settentrionale e sulla Puglia.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve calo al Sud e stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori.