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Previsioni meteo per venerdì 27 marzo
Temperature comprese tra +2°C e +10°C
26/03/2026 - 09:57

Viterbo

Tempo stabile su tutti i settori nel corso della giornata con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

 

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio maggiore instabilità con isolati acquazzoni possibili sui settori meridionali, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

 

AL NORD

Al mattino molte nubi al Nord-Est con locali fenomeni sulle Alpi orientali e neve fin verso i 400 metri, sole prevalente al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo più asciutto ma ancora molte nubi al Nord-Est. In serata e nella notte graduali schiarite che avanzano anche verso Triveneto ed Emilia Romagna.

 

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo con neve fino ai 400-500 metri, variabilità asciutta sul versante tirrenico. Al pomeriggio poche variazioni con locali fenomeni in sconfinamento sul basso Lazio. In serata e in nottata residue precipitazioni sul versante adriatico con quota neve in rialzo verso i 700 metri.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve fino in collina o bassa montagna, più asciutto su Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio ancora instabilità con quota neve in lieve rialzo. In serata e nella notte ancora residue precipitazioni specie sul versante adriatico, neve fino ai 700 metri tra Molise e Settori interni della Campania. Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Sud, sul medio versante adriatico e sulla Sicilia ed in rialzo sul resto d'Italia.




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