Previsioni meteo per venerdì 27 febbraio

Temperature comprese tra +7°C e +16°C

26/02/2026 - 10:55



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con possibilità di addensamenti anche bassi al mattino e maggiori spazi di sereno nel pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto ovunque ma con possibili foschie o nubi basse. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile su tutta la regione al mattino con possibilità di nuvolosità bassa o foschie, maggiori spazi di sereno al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con tempo ancora asciutto e possibili nubi basse specie sulle pianure.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile ovunque con nuvolosità bassa e compatta su coste e pianure, sole prevalente su Alpi e Appennini. Al pomeriggio attese maggiori schiarite con cieli soleggiati ed ancora degli addensamenti. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molti addensamenti bassi specie sulle coste e pianure.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli soleggiati e addensamenti bassi su coste e pianure. Al pomeriggio poche variazioni con maggiori schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con addensamenti bassi e compatti su coste e pianure e maggiori spazi di sereno in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli soleggiati, ma anche addensamenti bassi su Sardegna e localmente su Campania e Puglia. Al pomeriggio atteso sole prevalente su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuova formazione di nuvolosità bassa specie su coste e pianure. Temperature minime stazionarie o in generale lieve rialzo, massime stazionarie al Nord, in lieve rialzo al Sud e medio versante adriatico ed in lieve calo sul resto d'Italia.