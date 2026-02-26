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Previsioni meteo per venerdì 27 febbraio
Temperature comprese tra +7°C e +16°C
26/02/2026 - 10:55

Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con possibilità di addensamenti anche bassi al mattino e maggiori spazi di sereno nel pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto ovunque ma con possibili foschie o nubi basse. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

 

Lazio

Condizioni di tempo stabile su tutta la regione al mattino con possibilità di nuvolosità bassa o foschie, maggiori spazi di sereno al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con tempo ancora asciutto e possibili nubi basse specie sulle pianure.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino tempo stabile ovunque con nuvolosità bassa e compatta su coste e pianure, sole prevalente su Alpi e Appennini. Al pomeriggio attese maggiori schiarite con cieli soleggiati ed ancora degli addensamenti. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molti addensamenti bassi specie sulle coste e pianure.

 

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli soleggiati e addensamenti bassi su coste e pianure. Al pomeriggio poche variazioni con maggiori schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con addensamenti bassi e compatti su coste e pianure e maggiori spazi di sereno in Appennino.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli soleggiati, ma anche addensamenti bassi su Sardegna e localmente su Campania e Puglia. Al pomeriggio atteso sole prevalente su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuova formazione di nuvolosità bassa specie su coste e pianure. Temperature minime stazionarie o in generale lieve rialzo, massime stazionarie al Nord, in lieve rialzo al Sud e medio versante adriatico ed in lieve calo sul resto d'Italia.




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