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Previsioni meteo per venerdì 26 agosto
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
25/08/2022 - 10:21

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +33°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sull'Appennino e sulle zone interne del Basso Lazio, più asciutto altrove. Precipitazioni in esaurimento ovunque dalla sera con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo asciutto al mattino al Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi sui rilievi, più asciutto su coste e pianure. Tra la sera e la notte fenomeni in arrivo anche sulle pianure specie al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare comunque possibili acquazzoni o temporali pomeridiani specie sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Temporali sparsi possibili al pomeriggio sui settori interni Peninsulari e della Sicilia, maggiori schiarite altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la Penisola.

www.centrometeoitaliano.it




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