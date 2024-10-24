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Previsioni meteo per venerdì 25 ottobre
Nuvole in transito e possibili precipitazioni
24/10/2024 - 11:20

Viterbo

 

Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di deboli precipitazioni sparse sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata ma sempre con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra +15°C e +20°C.

 

Lazio

 

Molte nuvole in transito su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio, generalmente di debole intensità. Dalla serata tempo più asciutto ma sempre con nuvolosità irregolare su tutti i settori.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest e sull'Emilia Romagna. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sul resto del Nord. In serata ancora instabilità con piogge sparse. Possibili temporali sulla Liguria nella notte.

 

AL CENTRO

 

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche intense sulla Toscana, più asciutto tra Abruzzo e Basso Lazio. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse, variabilità asciutta sui settori adriatici. In serata e nella notte residui fenomeni sui settori tirrenici, asciutto sugli altri settori con nuvolosità e schiarite.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino piogge attese sulla Sardegna, asciutto sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse lungo le regioni adriatiche. Al pomeriggio locali fenomeni attesi sulla Sardegna e tra Basilicata e Campania, soleggiato altrove. In serata e nella notte tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi e piogge sulla Sardegna.

 

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori.




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