Previsioni meteo per venerdì 25 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/02/2022 - 11:31



Viterbo

Nubi sparse al mattino con condizioni di tempo stabile; al pomeriggio non si attendono particolari variazioni ma nuvolosità in aumento. Peggiora dalla sera con piogge e acquazzoni in arrivo. Temperature comprese tra +3°C e +13°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile nella giornata su gran patre della regione con nubi sparse sulle coste e sulle zone interne, maggiori aperture sul Basso Lazio; peggiora tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni a partire dai settori settentrionali e neve sui rilievi fin sotto i 1000 metri.

AL NORD

Al mattino deboli fenomeni in Liguria e sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove con nebbie in Pianura Padana. Al pomeriggio fenomeni in arrivo al Nord-Est con neve oltre i 900-1000 metri, invariato altrove. In serata piogge e temporali tra Emilia Roma e Triveneto con neve oltre i 600 metri, più asciutto al Nord-Ovest.



AL CENTRO



Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo deboli piogge in alta Toscana. Al pomeriggio piogge sparse in arrivo tra Toscana, Umbria e Marche, invariato altrove. Tra la serata e la notte precipitazioni in arrivo su tutte le regioni centrali, con neve fino a quote collinari.



AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, peggiora nella notte in Molise con piogge sparse e neve sui rilievi.



Temperature minime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole; massime in diminuzione al Centro, stabili o in lieve aumento al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori.