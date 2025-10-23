Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina: gli austriaci ospitano la Viola

La squadra di Pioli fa visita alla squadra austriaca la sera di giovedì 23 ottobre, gara valida per la 2^ giornata del girone unico di Conference League

23/10/2025 - 12:36



Non ci sono solo Champions ed Europa League questa settimana. Spazio anche infatti per la Conference League, la terza competizione europea per importanza. L’unica italiana protagonista sarà la Fiorentina, che per il quarto anno di fila disputa questo torneo nel tentativo di arrivare fino in fondo.

La squadra di Pioli se la vedrà questa volta in trasferta contro il Rapid Vienna, gara in programma la sera di giovedì 23 ottobre 2025 a partire dalle ore 21.00 e valida per la 2^ giornata del girone unico di Conference League.

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Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina: come arrivano le due squadre

Il Rapid Vienna deve riprendersi il prima possibile se non vuole abbandonare subito questa competizione, di fatti gli austriaci hanno perso malamente all’esordio in trasferta contro il Lech Poznan. Per lo meno però in campionato le cose stanno andando un po’ meglio: il Rapid Vienna si trova infatti al 3^ posto in classifica a quota 17 punti dietro soltanto a Salisburgo e Sturm Graz.

Discorso totalmente opposto invece per la Fiorentina. La Viola ha vinto bene all’esordio davanti ai propri tifosi contro il Sigma Olomouc, di fatti l’obiettivo sarà ancora una volta quello di arrivare fino in fondo a questa competizione. D’altra parte però, le cose in campionato non stanno andando per nulla. La squadra di Pioli si trova all’ultimo posto in classifica con appena 3 punti totalizzati nelle prime 7 partite a pari merito con il Genoa e con il Pisa neopromosso. I toscani infatti non hanno ancora vinto in Serie A: fin qui 3 pareggi e 4 sconfitte, l’ultima quella incassata in rimonta la scorsa domenica sera a San Siro contro il Milan. E domenica arriva il Bologna al Franchi per il derby dell’Appennino.

Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina: precedenti e statistiche

Rapid Vienna e Fiorentina si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni soltanto 5 volte: 1 vittoria degli austriaci, 0 pareggi e 4 successi dei toscani.

L’ultimo scontro è arrivato un paio di stagioni fa, durante i preliminari di qualificazione proprio ai gironi di Conference League. Nell’agosto del 2023 all’andata a Vienna ha vinto il Rapid 1-0, ma al ritorno la settimana seguente allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Viola è riuscita a rimontare per 2-0 e a qualificarsi. Per ritrovare un trionfo della Fiorentina a Vienna contro il Rapid bisogna tornare addirittura al lontanissimo giugno del 1965: nella semifinale di Mitropa Cup, la Fiorentina si è imposta nettamente per 0-3.