Previsioni meteo per venerdì 23 maggio

Nuvoloso con possibili rovesci

22/05/2025 - 11:12



Viterbo Al mattino nuvolosità variabile con possibili rovesci. Nel pomeriggio attese schiarite. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +11°C e +19°C.



Lazio Al mattino cielo parzialmente nuvoloso con possibili deboli piogge. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi, specie sulle zone interne. In serata graduale miglioramento con ampie schiarite.

NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo instabile tra Friuli, Veneto ed Emilia Romagna con piogge sparse, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni con locali fenomeni su Alpi e Prealpi. In serata e nella notte tempo più asciutto ma con ancora molti addensamenti.





AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sui settori tirrenici con anche locali schiarite. Al pomeriggio ancora instabilità con rovesci e temporali specie sul versante adriatico e settori interni del versante tirrenico, asciutto con cieli soleggiati altrove. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni in Abruzzo.





AL SUD E SULLE ISOLE





Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni sulla Campania. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo tra Molise e Campania, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte nuvolosità in aumento ma con tempo ancora asciutto.





Temperature minime in calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud.