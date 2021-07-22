Previsioni meteo per venerdì 23 luglio

Bollettino meteo di Viterbo e del resto d'Italia

22/07/2021 - 10:09



VITERBO - Giornata all'insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e nubi sparse al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +16°C e +34°C.

Lazio

Sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il Lazio; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare dando luogo a locali fenomeni sui rilievi. Tempo stabile in serata su tutti i settori della regione con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

AL NORD

Al mattino qualche pioggia tra Friuli e Veneto, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale con locali acquazzoni e temporali, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sul Centro Italia con cieli sereni su tutte le regioni. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulla dorsale appenninica con possibilità di isolati temporali, più asciutto altrove. Si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sole prevalente al mattino sulle regioni meridionali e sulle Isole mentre al pomeriggio avremo nuvolosità in sviluppo sui settori interni Peninsulari con qualche locale acquazzone o temporali, completamente sereno sulle Isole. Ampi spazi di sereno dalla serata su tutte le regioni.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime stazionarie o in lieve aumento.

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