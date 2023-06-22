Previsioni meteo per venerdì 23 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

22/06/2023 - 09:22



Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

Nazionale

Al mattino piogge e acquazzoni sulle Alpi centro-orientali e Liguria di Levante, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Triveneto ed Emilia Romagna, ampie schiarite sulle altre regioni. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulla Romagna. Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, anche compatta tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi tra Marche e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata locali piogge tra Marche, Umbria e Abruzzo, asciutto sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, soleggiato su Calabria e Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e Sicilia, massime stabili o in diminuzione, salvo un lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.