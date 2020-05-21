VITERBO - Tempo asciutto nel corso della giornata con ampi spazi di sereno in mattinata, qualche nube al pomeriggio; anche in serata i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi, ma sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +10°C e +25°C.
Lazio
Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, possibili addensamenti al pomeriggio sui settori interni. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi sulla costa e sulle aree interne.
AL NORD
Giornata all'insegna del tempo stabile e soleggiato salvo possibilità di brevi acquazzoni sulle Alpi durante le ore pomeridiane. Cieli sereni specie sull'Emilia Romagna e Liguria.
AL CENTRO
Bel tempo anche al centro Italia con cieli sereni al mattino su tutte le regioni e poco nuvolosi nelle ore pomeridiane sui settori appenninici e coste di Marche e Abruzzo.
AL SUD E SULLE ISOLE
Soleggiato fin dalle prime ore del mattino sulle regioni meridionali peninsulari e sulle isole maggiori. Solo delle innocue nubi al pomeriggio sulla Sicilia e sulla Sila.
Temperature in lieve calo nei valori minimi, in aumento i valori massimi.
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