Previsioni meteo per venerdì 22 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/05/2020 - 09:42



VITERBO - Tempo asciutto nel corso della giornata con ampi spazi di sereno in mattinata, qualche nube al pomeriggio; anche in serata i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi, ma sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +10°C e +25°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, possibili addensamenti al pomeriggio sui settori interni. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi sulla costa e sulle aree interne.

AL NORD

Giornata all'insegna del tempo stabile e soleggiato salvo possibilità di brevi acquazzoni sulle Alpi durante le ore pomeridiane. Cieli sereni specie sull'Emilia Romagna e Liguria.

AL CENTRO

Bel tempo anche al centro Italia con cieli sereni al mattino su tutte le regioni e poco nuvolosi nelle ore pomeridiane sui settori appenninici e coste di Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Soleggiato fin dalle prime ore del mattino sulle regioni meridionali peninsulari e sulle isole maggiori. Solo delle innocue nubi al pomeriggio sulla Sicilia e sulla Sila.

Temperature in lieve calo nei valori minimi, in aumento i valori massimi.

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