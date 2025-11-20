ANNO 16 n° 250
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per venerdì 21 novembre
Temperature comprese tra +4°C e +9°C
20/11/2025 - 12:04

VITERBO

Molte nuvole in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Peggiora in serata e nottata con piogge in arrivo da ovest. Temperature comprese tra +4°C e +9°C.

 

LAZIO

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata su buona parte della regione ma con cieli nuvolosi, deboli piogge intermittenti su rilievi e settori meridionali. Peggiora in serata e nottata con precipitazioni anche moderate, neve in calo fin verso i 900-1000 metri.

 

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, neve sulle Alpi fin verso i 200-500 metri e in Appennino fino ai 500-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. Tra la serata e la notte precipitazioni in esaurimento, ancora dei fenomeni sull'Appennino Emiliano e Romagnolo con neve fino ai 400-600 metri.

 

AL CENTRO

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge tra Umbria e Marche. Al pomeriggio locali piogge in Abruzzo, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve in Appennino fino agli 800-900 metri.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse, più asciutto su Sardegna, regioni adriatiche e sulla Calabria. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo anche sulle altre regioni, con neve in Sardegna oltre i 700-800 metri. Tra la serata e la notte ancora maltempo in Sardegna con neve fino ai 600 metri e tra Campania e Molise con neve oltre i 1000-1300 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo